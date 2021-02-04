شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى يطرح أحدث أعماله الغنائية "أوسكار" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب حميد الشاعرى أحدث كليباته الغنائية ممثلة في أغنية "أوسكار"، على يوتيوب، وأعلن عن ذلك من خلال حسابه الرسمي على انستجرام، وكتب : "أغنية أوسكار حالياً على يوتيوب"، وتعد الأغنية استكمالاً لحالة النشاط الذى يعيشها حميد الشاعرى بعدما طرح خلال شهر ديسمبر من العام الماضى أغنية "ماتتحبيش" من ألبوم "أنا بابا".



حميد الشاعرى وبوستر أغنيته الجديدة

وما إن أعلن حميد الشاعرى عن طرح الأغنية حتى توالت عليه التعليقات من جانب متابعيه ممن حرصوا على تهنئته بتعليقات من عينة "روعة من قبل ما اسمعها"، "عاش يا كابو"، ’وغيرها من التعليقات التى تفاعلت مع أغنية الكابو الجديدة.



صورة من الكليب

وكانت الشركة المنتجة لألبوم حميد الشاعرى الجديد، قد طرحت أغنية "ماتتحبيش" التى تعد الأغنية التاسعة من ألبومه الجديد "أنا بابا"، المقرر طرحه كاملا خلال الفترة المقبلة، عبر قناتها على يوتيوب، بعد أغانى "أنا بابا"، "اللى يزعلها" "عيلتى"، "ده اللى عليه الطلب"، "العين عليها تروح"، "هلهلى"، "وأنت فى حضنى أنا" و"يادنيا دوراه" التى شاركه فيها المطرب الشاب يوسف، آخر اكتشافات حميد من الجيل الجديد.

أغنية "ماتتحبيش" من كلمات جمال الخولى والحان رامى جمال وتوزيع وسام عبدالمنعم ومكساج توما .