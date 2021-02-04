شكرا لقرائتكم خبر عن فراس سعيد وحازم سمير وغفران فى صورة من كواليس "جمال الحريم".. الثلاثى المرعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الشابة غفران محمد، عن صورة جديدة من كواليس مسلسل "جمال الحريم" الذى يعرض حاليا عبر شبكة قنوات DMC، جمعتها بالفنانين فراس سعيد وحازم سمير، نشرتها عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "الثلاثى المرعب".



غفران وحازم وفراس

وتصدرت الحلقة 35 من مسلسل جمال الحريم، للنجمة نور اللبنانية والفنان خالد سليم والنجمة دينا فؤاد، قائمة الترند، بعدما شهدت الحلقة تطورات جديدة، وهو استكشاف نور للمنازل القديمة التى كان يقيم فيها عالم السحرة بالطقوس لعمل الأسحار وتحضير الجن من عالم الشياطين.





وتوالت الأحداث ويروى المصيرى - فراس سعيد - لنور، أن الخنجر المتواجد فى منزل البيت الفنى، كان ملكاً لأحد الأشخاص، ليقوموا بالطقوس الغريبة، ويتم قتل الفتيات بهذا الخنجر، وأكدت له نور أنها رأت هذا المنزل فى أحلامها ورأت الفتاة التى كانت تأتى إلى هذا البيت.

ويحقق مسلسل جمال الحريم نسب مشاهدة عالية على قناة DMC كما يتصدر ترند جوجل عقب إنهاء كل حلقة، وأيضا سبق وتصدر ترند تويتر، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، من إخراج منال الصيفى، تأليف سوسن عامر، إنتاج شركة سينرجى.