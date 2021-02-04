شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا عن اغتيال لقمان سليم: "اللى يقتل إنسان عنده صوت بيكون جبان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت النجمة اللبنانية إليسا عن استيائها من حادثة اغتيال الباحث والناشط السياسى اللبنانى لقمان سليم، بعد أن عُثر عليه مقتولا برصاصة فى الرأس داخل سيارته فى منطقة النبطية جنوب لبنان، اليوم الخميس، وهاجمت منفذى عملية اغتياله ووصفتهم بالجبن، وغردت إليسا على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، قائلة: "اللى بيقتل إنسان عنده صوت، بيكون جبان".



اليسا على تويتر

وأثار اغتيال الباحث والناشط السياسي اللبناني لقمان سليم، والذى عُرف بمعارضته الشرسة لحزب الله، استياء فى الأوساط السياسية بعد العثور عليه مقتولا برصاصة فى الرأس داخل سيارته فى منطقة النبطية جنوب لبنان، وهى الجريمة التى وصفها وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي بـ"المروعة"، وقال إنه أجرى اتصالات مع قادة الأجهزة الأمنية لمتابعة تداعيات الاغتيال.

لقمان سليم هو ناشط سياسى شيعى وهو مؤسس دار الجديد للنشر، وكان يدير مركز "أمم للأبحاث والتوثيق" الذي تخصص في "تسجيل التاريخ اللبناني وتجميع تشكيلة متنوعة من الوثائق التاريخية والأعمال الفنية.

الراحل لقمان سليم معارض بشدة لسياسات حزب الله وسلاحه، وتعرض سابقا لحملات تخوينية عدة من قبل موالي وأنصار الحزب وحركة أمل، ولد في الضاحية الجنوبية لبيروت ودرس في فرنسا حيث حصل على شهادة في الفلسفة من جامعة السوربون.

وتداول البعض بيانا كان قد نشره سليم في وقت سابق يقول فيه إنه تعرض للتهديد ويحمل فيه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله والرئيس نبيه بري مسؤولية سلامته وسلامة عائلته، ومؤخرا عثر عليه مقتولا داخل سيارته بمنطقة النبطية جنوبى لبنان.