شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى تخضع للجراحة الأولى منذ 9 ساعات والطبيب يستقطع عظام صدرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخامسة فجرا بتوقيت شيكاغو الأمريكية، دخلت الفنانة حورية فرغلى لتجرى أولى العمليات الجراحية فى الأنف، وهى عبارة عن استقطاع بعض العظام من قفصها الصدرى لوضعها فى أنفها، حيث ستخضع حورية لثلاث عمليات جراحية متتالية، وكان الخليج 365 قد نشر تفاصيل تلك العمليات يوم الثلاثاء الماضى .

وكان قد فاجأ الطبيب العالمى حورية فرغلى وعائلتها فور وصولها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أنه سيجرى 3 عمليات جراحية مباشرة، أولى العمليات اليوم فى الساعة الخامسة فجراً، وهى عبارة استقطاع عظام من قفصها الصدرى، ثم ستجرى حورية فرغلى العملية الثانية بعد 20 يوماً من الجراحة الأولى، وستكون عبارة عن بناء العظام فى مكان الأنف، والعملية الثالثة والأخيرة ستكون بعد 20 يوماً من العملية الثانية، وهى عبارة عن تأهيل حورية لوضع العظام فى المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعياً.

كما وضع الطبيب العالمى حورية فرغلى على أجهزة الأكسجين حالياً لمدة 48 ساعة، من أجل أن يمتلئ "الدم" فى الجسم بالأكسجين، حتى يتمكن الطبيب من إجراء العملية الأولى بتواجد كمية كبيرة من الأكسجين فى الدم، وتحديداً فى منطقة الوجه.

وكانت النجمة حورية فرغلى أكدت فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع الزميل عماد صفوت أن كلا من شقيقها ونجله وشقيقتها يرافقونها أثناء إجراء العملية يوم 2 شهر فبراير، مضيفة: "خايفة من الوجع أوى ومش عارفة هعيش ولا أموت، والحمد لله كل الإجراءات حاليا تمت بنجاح".

وعن حالتها المعنوية حاليا قالت: "مش مصدقة الناس كلها بتحبنى واتصلت بيا وكنت صعبانة عليهم وحسوا بيا وعانيت من التنمر من سنين وكنت بسمع شتايم وأنا مش محتاجة عمليات تجميل، خاصة أننى كنت ملكة جمال مصر عام 2002 والمضاد الحيوى كان يلازمنى أثناء تصوير الأعمال الفنية حتى اسألوا المخرجين".