شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد فى صورة جديدة مع النسناس من كواليس "حلوة الدنيا سكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة هنا الزاهد عن صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا السكر"، المقرر عرضه قريبا على شبكة قنوات dmc فى أولى بطولاتها المطلقة، وظهرت هنا فى الصورة التى نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، مرتدية نظارة وبجوارها النسناس، علقت عليها قائلة: "ساندى مع صديقها المفضل بودى.. مسلسل حلوة الدنيا سكر قريبا".



هنا الزاهد

وسبق وكشفت الفنانة هنا الزاهد عن شخصية جديدة من الشخصيات التى تؤديها ضمن مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"، المقرر طرحه قريبا، وهى شخصية "ساندى إبراهيم التابعى"، حيث ظهرت وشعرها باللون المائل للأحمر، بعد كشفها مؤخرا عن شخصية "مريم" التى ارتدت فيها الحجاب.





وتقدم "الزاهد" خلال أحداث المسلسل 9 شخصيات مختلفة، من خلال 9 حكايات منفصلة متصلة، وتأتى كل حلقة فى 5 حلقات ويكون بطلها أمام هنا الزاهد فنان مختلف، وذلك بعناوين "سحر وشعوذة"، "9 خطوات لقلب الرجل"، "الجريمة لا تفيد" و"المتخصصة".

ويشارك فى مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، مجموعة من النجوم فى كل قصة درامية، أبرزهم محمد كيلانى الذى يقدم أمام هنا الزاهد حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبدالمغنى حكاية أخرى، وكذلك الأمر للفنان ميدو عادل، محمد الشرنوبى، والعديد من النجوم الآخرين وسيعلن عن أسمائهم لاحقًا، كما يشارك فى بطولة العمل نخبة من الفنانين أبرزهم حنان سليمان، جيلان علاء، ياسمين رحمى، ليلى عز العرب، بسنت النبراوى، فيما يظهر الفنان أحمد فهمى كضيف شرف فى حلقة واحدة فقط.