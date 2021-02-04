شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل عيسى ينضم لفيلم "الجريمة" مع أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد الفنان نبيل عيسى على بطولة فيلم "الجريمة"، للنجم أحمد عز الذى من المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة، بعد انتهائه من تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسله الرمضانى الجديد "هجمة مرتدة"، ومقرر أن يعرض الفيلم خلال العام الحالي.

فيلم "الجريمة"، من إخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار أمين جمال، من بطولة أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب وعدد كبير من النجوم.

على صعيد آخر انضم نبيل عيسى لأبطال مسلسل "قصر النيل"، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021، ويشارك في بطولته دينا الشربيني وريهام عبد الغفور وصلاح عبد الله وصبري فواز وأحمد مجدي، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعى.