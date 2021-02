شكرا لقرائتكم خبر عن كليب Save Your Tears يحصد أكثر من 103 ملايين مشاهدة على يوتيوب فى 30 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع الكليب الرسمى لأغنية Save Your Tears للنجم العالمى الشهير THE WEEKND أن يحقق نجاحا كبيرا بين عشاق الموسيقى والغناء، فبعد حصده سلسلة من عبارات الإشادة والثناء، استطاع الكليب أن يحقق نسبة مشاهدة كبيرة على موقع "يوتيوب".

ووصلت نسبه مشاهدة كليب Save Your Tears على يوتيوب أكثر من 103 ملايين مشاهدة وذلك خلال 30 يوما فقط من إطلاقه، كما حقق الكليب أكثر من 2.1 مليون LIKES حتى الآن.

كلمات أحد مقاطع الأغنية :

[Intro]

Ooh

Na na, yeah

[Verse 1]

I saw you dancing in a crowded room

You look so happy when I'm not with you

But then you saw me, caught you by surprise

A single teardrop falling from your eye

[Refrain]

I don't know why I run away

I'll make you cry when I run away

[Verse 2]

You could've asked me why I broke your heart

You could've told me that you fell apart

But you walked past me like I wasn't there

And just pretended like you didn't care

[Refrain]

I don't know why I run away

I'll make you cry when I run away

[Chorus]

Take me back 'cause I wanna stay

Save your tears for another

Save your tears for another day

Save your tears for another day