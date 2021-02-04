شكرا لقرائتكم خبر عن فراج يبدأ تصوير مشاهده الأولى مع نيللى كريم فى "ضد الكسر".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الفنان محمد فراج تصوير مشاهده الأولى من مسلسل "ضد الكسر"، والذى يعد اسما مؤقتا، وتجمع المشاهد الأولى بينه وبين بطلة العمل النجمة نيللى كريم، حيث يجسد فراج دور زوجها خلال الأحداث.

وتجسد نيللى كريم دور فتاة شعبية تعيش فى منطقة روض الفرج بشبرا، وأصبحت تملك كثيرًا من المال خلال أحداث المسلسل وتدعى "سلمى"، وشقيقتها تارا عماد ويحاول مصطفى درويش أن يبتزها بالأسرار التى يعلمها عنها لكى يتزوج شقيقتها، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى واجتماعى، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى شهر رمضان المقبل.

وانطلق تصوير المسلسل منذ أسبوعين فى العديد من الديكورات الخاصة بالمسلسل، وهو من إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل وشركة سينرجي.

يشار إلى أن مسلسل "ضد الكسر" يعد التعاون الرابع بين نيللي كريم وفراج، حيث تعاونا من قبل في عدة أعمال درامية وهي ب "تحت السيطرة"، و"سقوط حر"، وكذلك المسلسل الإذاعى "اعترافات خوخة".