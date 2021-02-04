فن ومشاهير

هكذا تروج سيلينا جوميز لمنتجات علامتها التجارية بين 208 ملايين شخص

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القاهرة - سامية سيد - تعلم النجمة العالمية سيلينا جوميز كيف تروج لمنتجات علامتها التجارية الشهيرة " Rare Beauty " وذلك بأبسط الطرق التى تخطف أنظار قطاع كبير من عشاقها ومحبيها، ونشرت النجمة العالمية سيلينا جوميز صورة جديدة على الـ " STORY " الخاص بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "انستجرام، وهى الصورة التى التقطتها جوميز بطريقة الـ " SELFIE " .

 ظهرت سيلينا جوميز البالغة من العمر ( 28 عام ) مرتدية "بلوزة " بإحدى درجات اللون الأصفر ، بينما حرصت على وضع ماكياج جذاب ومذهل، وأشارت أن الماكياج التى تضعه من مجموعة " Rare Beauty " ، و هى من أبسط الطرق التى تتبعها جوميز من أجل الترويج لمنتجاتها وخاصة أن النجمة الشهيرة لديها عدد هائل من المعجبين والعشاق حول العالم ، إضافة الى أن صفحتها على " انستجرام " تضم أكثر من 208  ملايين شخص .

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يذكر أن النجمة العالمية سيلينا جوميز قررت مؤخرا أن تستعرض خبراتها في عالم الماكياج والعناية بالبشرة، فقد كشفت سيلينا مؤخرا عن فيديو مدته 9 دقائق ونصف يحمل اسم " Get Ready with Selena Gomez "  أظهرت من خلاله النجمة الشهيرة روتينها اليومى للعناية بالبشرة و طريقة وضعها للماكياج وذلك من خط منتجاتها التجميلية الخاصة " Rare Beauty " ، وما لفت الأنظار أن سيلينا جوميز لم تكن خائفة من التحدث عن مشاكل بشرتها لأنها ذكرت أنها أيضا تعانى من البثور المزعجة فى بعض الأيام.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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