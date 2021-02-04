شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تروج سيلينا جوميز لمنتجات علامتها التجارية بين 208 ملايين شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلم النجمة العالمية سيلينا جوميز كيف تروج لمنتجات علامتها التجارية الشهيرة " Rare Beauty " وذلك بأبسط الطرق التى تخطف أنظار قطاع كبير من عشاقها ومحبيها، ونشرت النجمة العالمية سيلينا جوميز صورة جديدة على الـ " STORY " الخاص بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "انستجرام، وهى الصورة التى التقطتها جوميز بطريقة الـ " SELFIE " .

ظهرت سيلينا جوميز البالغة من العمر ( 28 عام ) مرتدية "بلوزة " بإحدى درجات اللون الأصفر ، بينما حرصت على وضع ماكياج جذاب ومذهل، وأشارت أن الماكياج التى تضعه من مجموعة " Rare Beauty " ، و هى من أبسط الطرق التى تتبعها جوميز من أجل الترويج لمنتجاتها وخاصة أن النجمة الشهيرة لديها عدد هائل من المعجبين والعشاق حول العالم ، إضافة الى أن صفحتها على " انستجرام " تضم أكثر من 208 ملايين شخص .

يذكر أن النجمة العالمية سيلينا جوميز قررت مؤخرا أن تستعرض خبراتها في عالم الماكياج والعناية بالبشرة، فقد كشفت سيلينا مؤخرا عن فيديو مدته 9 دقائق ونصف يحمل اسم " Get Ready with Selena Gomez " أظهرت من خلاله النجمة الشهيرة روتينها اليومى للعناية بالبشرة و طريقة وضعها للماكياج وذلك من خط منتجاتها التجميلية الخاصة " Rare Beauty " ، وما لفت الأنظار أن سيلينا جوميز لم تكن خائفة من التحدث عن مشاكل بشرتها لأنها ذكرت أنها أيضا تعانى من البثور المزعجة فى بعض الأيام.