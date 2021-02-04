شكرا لقرائتكم خبر عن باسل الخياط يعود للدراما المصرية مع يسرا فى "حرب أهلية" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النجم السورى باسل الخياط للدراما المصرية، حيث يقف للمرة الأولى أمام النجمة يسرا فى مسلسل "حرب أهلية"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إخراج سامح عبد العزيز، ووقع باسل الخياط رسمياً مع شركة العدل جروب وسينرجى سوياً، حيث إن المسلسل شراكة بينهما.

وبدأ باسل تصوير مشاهده اليوم الخميس، ومن المقرر أن تبدأ يسرا تصوير أول مشاهدها السبت المقبل، وانضم للمسلسل كل من بسنت صيام، جميلة عوض، سانتيا خليفة، ومن المقرر أن ينضم عدد من النجوم الأيام المقبلة.



باسل الخياط ويسرا

ويعود باسل للدراما في مصر، بعد غياب 4 سنوات، منذ أن قدم مسلسل "الرحلة" مع النجمة ريهام عبد الغفور، وإخراج حسام على، وشارك في بطولة المسلسل كل من حنان مطاوع وليد فواز، مى سليم، ثراء جبيل، إسلام جمال وعدد كبير من الفنانين، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد" الذي تم عرضه في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز ومن إنتاج العدل جروب.