بوسي شلبي تزور قبر نادية لطفي في الذكرى الأولى لرحيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرصت الإعلامية بوسي شلبي، على زيارة قبر الفنانة الكبيرة نادية لطفي، في الذكرى الأولى لرحيلها.

ونشرت "بوسي" مجموعة صور بصحبة حفيدتي الفنانة الراحلة "سلمى"، و"ياسمين"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت: "اليوم أحفاد الغالية نادية لطفي، ياسمين وسلمى أحيوا ذكراها في مدافن الأسرة، شاركونا الدعاء في الذكرى الأولى".

ورحلت النجمة نادية لطفي عن عالمنا في 4 فبراير 2020، بعد مسيرة فنية حافلة، ومن أبرز أعمالها "الناصر صلاح الدين"، "للرجال فقط"، "لا تطفئ الشمس"، "قصر الشوق"، "السمان والخريف"، "أبي فوق الشجرة"، "الخطايا"، وغيرها.