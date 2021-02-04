“كلها يومين”.. طلال سلامة يعود إلى جمهوره بألبوم جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: يستعد الفنان السعودي طلال سلامة لطرح ألبومه الجديد خلال الفترة القريبة المقبلة بالتعاون مع شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”.

وكشفت “روتانا” في الساعات الماضية عن اسم الألبوم “كلها يومين” الذي سيصدر حصريًا عبر موقع وتطبيق “ديزر” وبعدها على قناة الشركة الرسمية بموقع “يوتيوب”.

من جانبه أعاد طلال سلامة نشر تغريدة شركة “روتانا” ممّا ضاعف من حماس جمهوره للألبوم المنتظر.

وكان طلال سلامة طرح مؤخرًا أغنيتين وطنيتين من كلمات الشاعر نهار، الأغنية الأولى تحمل اسم “كلنا سلمان ومحمد”، وهي من توزيع رأفت، وإيقاع هاني الدوسري، وميكس المهندس جاسم محمد، والأغنيه الثانية بعنوان “محمد العز” كإهداء خاص لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وهي من توزيع أحمد صالح وميكس المهندس إيهاب نبيل، وكلمات الشاعر نهار.

يذكر أن الفنان طلال سلامة عاد بعد فترة غياب كبيرة عن الساحة الفنية، وتألق سلامة خلال حفله الغنائي الذي أقيم في السعودية، ضمن فعاليات سمرات موسم الرياض 2019، بمشاركة الفنان الكبير محمد عبده، وتغنى خلال الحفل بعدد من أغنياته المفضلة، ومنها “رضيناك”، “يحسب الدنيا”، “مايطيع النصيحة”، “في سحابه”، وغيرها.