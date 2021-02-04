محمد الشرنوبي يضرب موعدًا مع جمهوره في عيد الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: يستعد النجم المصري محمد الشرنوبي لإحياء حفل غنائي ضخم على مسرح الزمالك يوم 12 فبراير بمناسبة عيد الحب.

وأعلن الشرنوبي عن الحفل من خلال صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي حيث نشر صورة بوستر الحفل وعلّق قائلًا: “استنوني في حفل عيد الحب يوم ١٢ فبراير على مسرح الزمالك. التذاكر متاحة علي موقع تيكيتس مول”.

وسيقدّم محمد الشرنوبي خلال الحفل باقة من أغنياته الخاصة بالإضافة إلى أغنيات طربية أخرى ينتظرها منه الجمهور في مختلف حفلاته.

نفيد بالذكر أن محمد الشرنوبي كان قد اعتذر عن المشاركة في فيلم ريتسا، وذلك لأسباب خاصة رفض الإفصاح عنها في الوقت الحالي، واكتفى فقط بتقديم الاعتذار لجمهوره عن المشاركة بالعمل.