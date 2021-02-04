ما الذي يمنع الممثلة نور من دخول الدراما اللبنانية؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: بعد تجربتها في مصر، عبّرت الفنانة اللبنانية نور عن رغبتها في دخول الدراما اللبنانية، والعمل في بلدها، وذلك خلال مقابلتها في برنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية” مع سارة الدندراوي.

وكشفت نور أنّها سبق وتلقّت عروضاً للعمل في الدراما اللبنانية المحلية والمشتركة، لكنّ تضارب مواعيد التصوير لم يوفّقها في العمل داخل لبنان.

ونور فنانة لبنانية تخرّجت من قسم النحت والتصوير في كلية الفنون الجميلة، وانتقلت للتمثيل مباشرة، فكانت أولى بطولاتها مع الفنان أحمد السقا ضمن فيلم “شورت وفانلة وكاب”، ثمّ لعبت دور فتاة يهودية مصرية أمام الفنان مصطفى شعبان في مسلسل “العميل 1001”.

وكانت نور قد شاركت أخيراً في بطولة مسلسل “جمال الحريم” مع الفنان المصري خالد سليم، وتدور أحداث العمل في قالب مشوّق حول سيطرة الجن على البشر، ومدى ارتباط ذلك بالعلم.

كما أنّها نالت عضوية نقابة المهن التمثيلية في مصر من الدكتور أشرف زكي، أما زواجها فكان من رجل الأعمال يوسف أنطاكي وأنجبت منه ولدين، هما ليوناردو وأنطاكي.