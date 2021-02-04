خاص| بعد تجاوز الغيبوبة الكبدية.. عادل الفار يستعد للعودة لمنزله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يستعد الفنان عادل الفار، لمغادرة المستشفى عائدًا إلى منزله، بعد تحسن حالته الصحية، إذ تم نقله أمس إلى غرفة عادية بعد تجاوزه الغيبوبة الكبدية التي دخل بسببها أحد مستشفيات مدينة نصر.

الفنان شكري الفار في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال: "الحمد لله شقيقي الفنان عادل الفار، تحسنت حالته الصحية، وبعد نقله أمس إلى غرفة عادية، أكد الأطباء السماح له بالعودة إلى المنزل، واستكمال علاجه به".

وأضاف: "حسب كلام الأطباء من الوارد جدًا خروجه اليوم إلى المنزل، ونحن حاليًا بانتظار التصريح له، بعد فحص الأطباء له مجددًا؛ للاطمئنان، وإن شاء الله يعود لمحبيه بالسلامة".

الفنان عادل الفار دخل الأحد الماضي المستشفى بعد إصابته بالغيبوبة الكبدية، إذ كان يخضع قبلها للعلاج من إصابته بفيروس "سي" الكبدي.

وظهر الفنان عادل الفار منذ أيام في برنامج القاهرة اليوم" الذي يقدمه الفنان إدوارد، وأعرب عن حزنه بسبب عدم سؤال أصدقائه في الوسط الفني عنه، وقال: "محدش بيسأل عليا، حسيت إن الوسط ده غدار؛ لأن قبل كده، كان كله بيسأل عليا، وكله عايزني، لما كبرت الدنيا مبقتش حلوة".

الفنان عادل الفار بدأ مشواره الفني بتقديم المنولوجات، ثم اتجه إلى التمثيل وشارك في العديد من الأفلام، ومنها: "هيستريا، فيلم هندي، والرغبة"، ومن المسلسلات: "الفتوة، الكيف، الكومي، ويوميات مصري"