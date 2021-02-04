أصيبت بعيار ناري وتزوجت على غير دينها.. معلومات عن الفنانة ديما قندلفت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصدرت الفنانة السورية ديما قندلفت مؤشرات البحث بموقع جوجل، منذ عرض حلقة أمس من برنامج "إنت مين"، على شاشة (إم بي سي).

وهنا نعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنانة السورية:

_ تبلغ من العمر 42 عاما، فهي من مواليد 3 يناير 1979.

_ عام 2015 تزوجت مدنيا من وزير الاقتصاد السوري السابق همام الجزائري، نظرا لاختلاف ديانتهما فهي مسيحية وهو مسلم سني.

_ لها عدد من الأفلام أبرزها "علاقات عامة"، "مريم".

_ كما شاركت في عدد من الأعمال في التليفزيون أبرزها "ممالك النار"، "قناديل العشاق"، "الاعتراف"، "ورد أسود".

_ أصيبت بطلق ناري في كواليس مسلسلها "الاجتياح" ما أدى لتآكل جزء من ذقنها، وقالت عن الأمر إنه كاد يفقده مستقبلها الفني.

_ كان آخر أعمالها مسلسل "الهيبة- الرد" الذي عرض العام الماضي.