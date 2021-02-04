اليوم.. نوال الزغبي تطرح "عقلي وقف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تستعد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لطرح كليب أحدث أغانيها "عقلي وقف"، في السادسة مساء اليوم الخميس، عبر موقع يوتيوب وتطبيق ديزر.

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبدالمنعم، في أول تعاون لهم مع الفنانة نوال الزغبي، وتولى إخراج الكليب فادي حداد.

نوال كانت قد طرحت في فبراير 2019 آخر ألبوم لها بعنوان "كدة باي"، ويضم 10 أغاني منها "صبح صبح"، و"جوة قلبه"، و"مش خايفة"، و"كده باي"، و"اللي براسي عملتو"، و"الجمال له ناسه"، و"يام صعبة"، و"مية وجع"، و"لف وأرجع تاني".