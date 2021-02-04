هل تطرح لطيفة أغنية "ضعف الإحساس" في عيد الحب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بدأت الفنانة لطيفة وضع اللمسات النهائية على أغنية بعنوان "ضعف الإحساس"، تشهد تعاونها الأول مع مؤلفها الشاعر مؤمن سالم، والملحن أحمد بحر "عضو فريق بلاك تيما"، فهل تطرح في عيد الحب؟

الشاعر مؤمن سالم في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "العمل على الأغنية بدأ من شهرين، إذ قمت بإرسالها إلى الفنانة لطيفة، وبعد سماعها لها أكدت إعجابها بها وحماسها لغنائها، ومن هنا بدأت مراحل تنفيذها".

وعن حقيقة طرحها خلال الفترة المقبلة مع احتفالات عيد الحب، يقول مؤمن: "لا أعتقد ذلك ، والسبب هو أن موضوع الأغنية لا يناسب تلك المناسبة، إذ تميل للطابع الدرامي".

مؤمن تعاون مؤخرا مع الفنان حميد الشاعري في أغنية بعنوان "أوسكار" من ألحان محمد رحيم، وقدمت الفنانة أصالة من كلماته"حبة ظروف".

لطيفة كانت قد طرحت في العام الماضي أغاني باللهجة التونسية، ومنها "خليني"، و"للشمس"، من كلمات الشاعر ياسين الحمزاوي، وألحان أمين القلصي.