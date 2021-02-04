تعرف على موعد طرح أغنية "إنت" للفنان محمد محيي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

استقر الفنان محمد محيي على طرح أغنية بعنوان "إنت"، يوم 14 فبراير المقبل بمناسبة عيد الحب، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي فهد، ماستر أمير محروس.

الأغنية هي السادسة التي يطرحها الفنان محمد محيي من ألبومه "بتاع زمان"، إذ طرح في سبتمبر الماضي خامس أغانيه "بعدنا"، وهي من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد رحيم.

محيي طرح من ألبوم "بتاع زمان" أغاني، "سهرانين" كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيي، وتوزيع محمد العشي، و"فوضت أمري" كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيي، توزيع محمد العشي، و"قلت أخونه" كلمات نور حمدي، وألحان كريم حمدي، توزيع فهد، و"قضية" كلمات رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، توزيع فهد.