فن ومشاهير

برشلونة يبلغ نهائي كأس إسبانيا في ليلة تألق غريزمان

0 نشر
محرر مـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 فبراير 2021 01:16 مساءً - منذ 6 ساعات

يتأهل لنهائي بطولة الكأس

تمكن النجم الفرنسي أنطوان غريزمان ،من تسجيل هدفين وصنع اثنين آخرين ليقود انتفاضة برشلونة المتأخرة والفوز 5-3 على مضيفه غرناطة بعدوقت إضافي بلوغ قبل نهائي كأس ملك إسبانيا اليوم الأربعاء.

وكان غرناطة متقدما 2-صفر قبل دقيقتين من النهاية بفضل ثنائية كينيدي وروبرتو سولدادو.

لكن غريزمان، الذي كان فقد الكرة في الهجمة التي أدت إلى هدف سولدادو، أعاد برشلونة إلى الحياة في الدقيقة 88 ثم صنع هدف التعادل لزميله جوردي ألبا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ومنح المهاجم الفرنسي التقدم لبرشلونة بعد عشر دقائق من الوقت الإضافي وحتى بعد إدراك فيدي فيكو التعادل من ركلة جزاء بعد ذلك بلحظات نجح برشلونة في التقدم مرة أخرى عبر فرينكي دي يونج في الدقيقة 108.

وحسم ألبا فوز برشلونة بتسديدة مباشرة رائعة من تمريرة جريزمانليضمن الفريق الكتالوني مكانه في الدور قبل النهائي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا