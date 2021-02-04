للمرة الثانية.. رامي يوسف مُرشحًا للفوز بجائزة عالمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: للعام الثاني على التوالي، رُشح الممثل الكوميدي المصري رامي يوسف، للفوز بجائزة “غولدن غلوب” العالمية عن فئة “أفضل ممثل كوميدي”، وذلك عن مسلسل سيت كوم “رامي”.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمسابقة “غولدن غلوب” عبر “تويتر” أسماء الشخصيات والأعمال الفنية التي ستنافس على الفوز بالجائزة هذا العام.

وينافس يوسف كل من الممثل الأميركي دون شيدل، الممثل الكندي يوجين ليفي، والممثل نيكولاس هولت، والممثل الأميركي جيسون سوديكس.

ورُشّح يوسف العام الماضي أيضاً، للمنافسة على جائزة “أفضل ممثل كوميدي” عن “ست كوم” مسلسله “Ramy”، وفاجأ الجميع بفوزه بالجائزة متفوقاً على غيره من أشهر ممثلي الكوميديا في العالم.

و”Ramy” هو مسلسل تلفزيوني أميركي، عُرض للمرة الأولى في العام قبل الماضي 2019، بموسمين، كل موسم يتضمن خمس حلقات.

وتدور قصة المسلسل حول شاب مسلم مهاجر من مصر إلى أميركا، يقوم برحلة روحية في حي نيوجيرسي، وتحدث تحديات بين ما يشبه معتقدات الجالية المصرية من حيث ما يرتبط بالاخلاق وبين حياة أخرى مختلفة.

ويشارك في المسلسل كل من عمرو واكد، محمد عامر، ديف مرهج، ستيفن واي، هيام عباس، روزالين البيه، وآخرون.