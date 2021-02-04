دنيا بطمة تسخر من الشامتين: “سأظل أبتسم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: استعادت الفنانة المغربية دنيا بطمة مؤخراً أسلوب الهجوم الذي كانت تعتمده في السابق بعدما توقفت عن اللجوء إليه لمدة طويلة. وفي هذا السياق نشرت على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صوراً أرفقتها بتعليقات ردت من خلالها على الشامتين بها.

وكتبت: “هناك بشر يحترقون قهراً لفرحي… سأظل أبتسم حتى يأتي الدفاع المدني ليطفئهم” و”قمة الاحترام لنفسك ألا تبالي لصغار العقول” وحققت ما يزيد على 420 ألف إعجاب.

ويأتي هذا بعد حملة الشماتة والهجوم التي شنت ضدها إثر صدور حكم بالسجن في حقها مؤخراً. وكانت محكمة الاستئناف في مدينة مراكش المغربية أعلنت هذا الحكم وقضى بالسجن النافذ لها لمدة 12 شهراً على خلفية قضية حساب فضائح المشاهير المعروف باسم “حمزة مون بيبي”.

كما ردت في وقت سابق على من هاجموها وعلقت: “ولي بغا يركب على هاد الموجة كنقول ليه هدوء. شكراً للقضاء المراكشي وهناك محطة أخرى انشاء الله ربي ينصفنا، ربي مكنساش المظلومين وهذي ضريبة كل ناجح ومشهور عربياً. لكن ما يصح إلا الصحيح وشكراً”.