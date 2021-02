شاهدوا مريم أوزرلي أثناء مشاركتها في برنامج مسابقات منذ 16 عامًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: فاجأت الفنانة التركية مريم أوزرلي متابعيها بنشر فيديو قديم سجل لها أثناء مشاركتها في برنامج المسابقات Deal Or No deal. وتبين أن هذا حدث منذ ما يقرب من 16 عاماً وهو ما أشارت إليه في التعليق: “منذ ما يقرب من 16 عاماً شاركت في Deal Or No Deal. والسبب أنني لم أكن أمتلك المال اللازم لأشتري مطبخاً جديداً لأمي. فقد كان مطبخها قديماً جداً. لم أربح في ذلك اليوم وبكيت كثيراً. وأنا ممتنة لأنني تمكنت من شراء مطبخ جميل لها في سنوات لاحقة”.

وأثار المقطع اهتمام أكثر من 285 ألف متابع في ساعات قليلة بعد نشره. وقارن المتابعون بين شكلها في تلك المرحلة وشكلها الحالي. ورأى الكثيرون أنها تغيرت كثيراً مركزين على شكل أنفها ومشيرين إلى أنها خضعت لعملية تجميل لتعديله.

ويشار إلى نشرت مؤخراً عدداً من الصور التي جمعتها وطفلتيها الكبرى وتلك التي أنجبتها قبل مدة قصيرة. ويذكر أنها ظهرت حينها في صورة التقطت لها داخل المستشفى وهي تحتضن الطفلة. وقد أرفقتها بالتعليق: “في الامس، 8/1/2021، عزيزتي LILY KOI، شقيقتك لارا ووالدك وأنا محظوظون وسعداء جدا لانضمامك الى عائلتنا، الله يحميكي”.