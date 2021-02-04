الإحتفالات تعمّ صفحات مروان خوري.. وهذه رسالته للمحبين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: عمّت يوم أمس الأربعاء، الإحتفالات صفحات النجم اللبناني مروان خوري بمناسبة عيد ميلاده الـ53، وتلقى مروان عدد كبير من العايدات من محبّيه في مختلف أقطار العالم.

ووجّه خوري لكل مَن تذكّره في عيد ميلاده رسالة شكر، فغرّد على “تويتر” بهذه الكلمات: “شكر لكل اللي عايدوني اليوم من محبتهم واهتمامهم وللحقيقة رغم الظروف اللي بتخلّي الواحد بعيد كتير عن اي عيد او طقوس العيد بس معايدتكم بترّيح القلب من تعبو”.

على صعيد آخر، انتهى الفنان الشامل مروان خوري مؤخرًا من تصوير فيديو كليب لأغنية جديدة تحمل اسم “مهلًا على قلبي” تحت إدارة المخرجة ليال راجحة. ويعود مروان من خلال هذا العمل إلى عالم الكليبات بعد أن قدّم آخر كليب له لأغنية “كنا اتفقنا” منذ 9 سنوات.

نفيد بالذكر أن مروان خوري طرح مؤخرًا أغنية “مش مرتاحة” وهي من كلماته وألحانه وتوزيع عمر صبّاغ ويتطرق فيها إلى موضوع الحب بقالب جديد وغير مألوف، فيعبّر عن أسفه إلى حبيبته بعد أن أخطأ في حقّها.