تعديل أحرف لافتة “هوليوود” الشهيرة.. ما السبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أوقفت الشرطة الأميركية ستة أشخاص بعدما تلاعبوا باللافتة الشهيرة في هوليوود من خلال تغيير حرفين منها لتصبح “هوليبوب” في خطوة ترمي بحسب معلومات صحافية إلى التوعية من سرطان الثدي.

وقد انتشرت في الساعات الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة تظهر اللافتة الشهيرة في التلة المطلة على لوس أنجلوس، لكن مع حرفين معدّلين بما يظهر كلمة “HollyBoob” وتعني كلمة “Boob” بالإنكليزية “ثدي”.

وأوضحت الشرطة لوسائل إعلام محلية أن هذه الخطوة لم تلحق أي ضرر دائم باللافتة إذ تم استخدام أغطية مشمّعة ضخمة لإظهار الأحرف بشكلها الجديد.

وقال قائد شرطة لوس أنجلوس ستيف لوري إن هذا العمل التخريبي “ليس طريفاً البتة”، مؤكداً عبر تويتر أن “شعارات لوس أنجلوس ثمينة”.