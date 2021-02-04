بعد انتشار إشاعة وفاتها.. تفاصيل جراحات حورية فرغلي الثلاث في شيكاغو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: يتابع كثيرون حالة الفنانة المصرية حورية فرغلي التي غادرت مصر منذ أيام إلى مدينة شيكاغو الأميركية، للخضوع لجراحة في أنفها الذي تعرّض للكسر جراء حادث، ما أفقدها حاسة الشم وأحدث تشوّهاً.

خلال الساعات الماضية، راجت إشاعة وفاة فرغلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتواصل “النهار العربي” مع الفنانة نهال عنبر، المسؤولة عن الملف الصحي في نقابة المهن التمثيلية، فأكّدت أنها بخير ولا صحة لهذه الإشاعات.

وانتشرت أنباء أخرى عن خوض فرغلي لثلاث جراحات على ثلاث مراحل، الأولى اليوم الخميس، عبارة عن بناء جسد عظمي للأنف، وبعد 20 يوماً ستخضع لجراحة أخرى، لوضع العظام التي تم استقطاعها من القفص الصدري بمنطقة الأنف.

والجراحة الثالثة لتأهيل شكل الأنف الخارجي ليكون طبيعياً بعد الجراحتين السابقتين، وحالياً يتم وضع حورية فرغلي، على أجهزة أكسيجين، لتشبع جسدها به وتحديداً منطقة الوجه وهو ما تتطلبه الجراحة الأولى.

يُذكر أنّ فرغلي تعاني منذ سنوات من مشكلة في أنفها بعد سقوطها من فوق ظهر حصان، ما أدى إلى تشوّهها وفقدانها القدرة على الشم.

وخضعت لجراحة بالأنف لعودتها بصورتها الطبيعية وعودة حاسة الشم، إلا أنّها فشلت، وساءت حالتها بصورة كبيرة.

وتسبّب هذا الحادث في دخول الفنانة المصرية في مرحلة اكتئاب حادة، إذ كشفت خلال لقاءات إعلامية وتلفزيونية لها أنها حبست نفسها في غرفتها عشرة أشهر، رغبة منها في عدم التواصل مع الآخرين.

وأوضحت فرغلي أنّها لم تستطع التذوّق أو الشم منذ هذا الحادث، فلو تعرض مسكنها لحريق لن تتمكن من شم رائحة الدخان.