أغاني ألبوم أحلام “فدوة عيونك” تتنافس على الصدارة.. احتلت المراتب الـ13 الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: لم تمرّ إلا ساعات قليلة على طرح ألبومها الجديد “فدوة عيونك”، إلّا وتصدّرت النجمة الإماراتية أحلام سباق الأغاني العربية الأكثر استماعًا وتحميلًا عبر موقع وتطبيق “ديزر”.

وشهدت الساعات الماضية منافسة محتدمة بين الأغاني التي أصدرتها أحلام من الألبوم حتى الآن، فتسابقت جميعها على صدارة موقع “ديزر” في المملكة العربية السعودية، والإمارات والكويت ومعظم بلدان الخليج والدّول العربية، واحتلّت المراتب الـ13 الأولى.

ويتضمن ألبوم أحلام الجديد “فدوة عيونك” 26 أغنية منوعة، أطلقت منهم 13 أغنية وهي “فدوة عيونك”، و“عيون بس”، و“حزين”، و“زوبعه”، و“يا آدمي حس”، و“دفتر وممحاه”، و“الله يرحمه”، و“تشرق الشمس وتغيب”، و“دمعة زرقا”، و“الفرقا”، و“خاطري ضايق”، و“ابن التراب”، و“ما سألت إلا عليك”.

أمّا الجزء الثاني من ألبوم “فدوة عيونك”، سيصدر في 7 فبراير الحالي، ويتضمن باقي أغنيات الألبوم وهي “لا بارك الله في الغياب”، و“موعدنا الأخير”، و“لا يروح الليل”، و“ما به تفاصيل”، و“بعض الناس”، و“بريء”، و“خطاك اللاش”، و“تمرد”، و“باب قلبي”، و“بعض الأوقات”، و“تسولف عبرتي”، و“عشان إتتوب”.

نفيد بالذكر أن شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” أصدرت أغاني ألبوم “فدورة عيونك” حصريًا على موقع “ديزر” والكليبات الخاصة بها تم عرضها على تطبيق “فن بوكس”.