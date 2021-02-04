في ذكرى رحيل كوكب الشرق.. صلاح عبدالله: "هرم من أهرامات مصرنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص الفنان صلاح عبدالله، على إحياء ذكرى رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتب: "بعد صباح الخير ياللي معانا، في ذكرى رحيل الكوكب، ننساكي إزاي وإنتي عمرنا وفخرنا وهرم من أهرامات مصرنا، ننساكي إزاي وإنتِ أطلالنا وذكرياتنا وأحلى ثومة في حياتنا".

وتابع: "ومهما دارت الأيام يا ست، هتفضلي الحب كله بجد، يا قصة الأمس واليوم والغد".

ورحلت كوكب الشرق عن عالمنا في 3 فبراير 1975، بعد مسيرة فنية وإنسانية حافلة، وتعد أم كلثوم أحد أهم أعمدة الغناء العربي.