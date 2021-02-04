في عيد ميلاد زينة الـ44 .."مجموعها في الثانوية وقصة التحاقها بكلية الحقوق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحتفل اليوم الخميس 4 فبراير، الفنانة زينة رضا بعيد ميلادها الـ 44، إذ أنها من مواليد 1977.

وبدأت زينة حياتها الفنية كموديل في عدد من أغاني الفيديو كليب، ليختارها المخرج داوود عبد السيد لتلعب دور هناء في فيلم "أرض الخوف" أمام الفنان أحمد زكي عام 1999 .

نرصد لكم قصتها مع كلية الحقوق في عيد ميلادها:

كشفت الفنانة زينة، عن السبب الرئيسي الذي دفعها للإلتحاق بكلية الحقوق، حتى حصلت مؤخرًا على الليسانس.

وقالت زينة، ببرنامج "حضرة المواطن": "لما خلصت ثانوية عامة كنت متفوقة وجبت تقدير 86 % ، ودخلت بعدها كلية التجارة جامعة عين شمس بناءً على رغبة والدتي لأنها خريجة نفس الكلية، على الرغم من تقدمي لمعهد السينما وقتها وتم قبولي، ولأني مكنتش حابة الدراسة بكلية التجارة.. فضلت أسقط كتير فيها".

وكشفت أنها منذ 4 سنوات، حفزتها شقيقتها للدراسة بكلية الحقوق: "أختي نسرين خريجة آداب إجتماع وبعد الحصول على الليسانس التحقت بكلية آداب إنجليزي، وحصلت على الليسانس، ولم تتوقف فالتحقت بكلية الآداب قسم فرنسي، وهي التي حفزتني على دراسة كلية الحقوق فقدمت في الكلية برفقتها".

وأوضحت، أنها حصلت على ليسانس حقوق مؤخرًا، بعد أن كانت تنجح بمجهود شاق، حيث عادت كل سنة مرتين.

وأضافت: "زمان شاهدت إمرأة في المحكمة.. قضيتها مضمونة 100 بالمئة ولكنها لا تملك 200 جنيه لتوكيل محامي ليترافع نيابة عنها، وصعبت عليا جدا وذكرتني أختي بالواقعة وأقنعتني فعلاً بالإلتحاق بكلية الحقوق، بعد محاولات عديدة مني لرفض دخول أي كليات أخرى بعد تجربتي في كلية التجارة، ولكن (نسرين) طلبت مني أدخلها وأشتغلها لوجه الله عشان عيالي .. ودخلت الكلية وكانت تجربة قاسية جدا لأنه لا يوجد وقت والدراسة في الكلية كانت صعبة جدا وتربية العيال، وكمان الكورونا .. والحمد لله خلصت دراسة الحقوق وخدت الشهادة".

يذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل "جمع سالم" والذي عُرض في شهر رمضان الماضي، تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد.