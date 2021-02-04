شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج العالمى ستيفن سبيلبرج يتحدث عن سحر السينما وتأثيرها على الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب المخرج الشهير ستيفن سبيلبرج مقال لصالح موقع empireonline حول سبب اعتقاده أن السينما لها تأثيرساحرعلى الجمهور، حيث تحدث صانع أفلام Jurassic Park عن الوباء الحالى فيروس كورونا " COVID-19 " وشرح سبب ثقته فى عودة الجماهير إلى دور السينما فى المستقبل.

أكد ستيفن سبيلبرج : "فى الأزمة الصحية الحالية ، حيث يتم إغلاق دور السينما أو يكون الحضور محدود بشكل كبير بسبب الوباء العالمى ، لا يزال لدى أمل من أنه عندما يكون الوضع آمنا ، سيعود الجمهور إلى السينما من جديد".

"فى السينما ، عادة تشاهد الأفلام مع الأشخاص المهمين فى حياتك ، ولكن أيضا بصحبة الغرباء ، فى الحقيقة هذا هو السحر الذى نجده عندما نخرج لمشاهدة فيلم أو مسرحية أو حفلة موسيقية أو عمل كوميدى ".



ستيفن سبيلبيرج (2)

وتابع: "لا نعرف من كل هؤلاء الناس الذين يجلسون حولنا ، ولكن عندما تجعلنا التجربة نضحك أو نبكى أو نبتهج أو نتأمل ، ثم عندما تعود الأنوار للمكان ونترك مقاعدنا ، الأشخاص الذين نحن معهم ونعود إلى العالم الحقيقى فى ذلك الحين لم تعد تشعر وكأن من حولك غرباء تماما " .