"مدرسة ذات بصمة".. لطيفة تهنئ أحلام على ألبومها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

هنأت الفنانة لطيفة، الفنانة الإماراتية أحلام بعد طرح الأخيرة أحدث ألبوماتها "فدوة عيونك".

وكتبت لطيفة، عبر حسابها على تويتر: "حلومة الغالية.. التميز والنجاح والإبداع، مش غريب عليكي حبيبتي..ألف مبروك ألبومك الأكثر من رائع.. أنتِ مدرسة ذات بصمة قوية جدا".

وطرحت أحلام أحدث ألبوماتها "فدوة عيونك"، الاثنين الماضي، ويتضمن الألبوم عدة أغاني أبرزها: "فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعة، يا أدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك"