"جميلة القلب".. أحلام ترد على تهنئة هيفاء وهبي لها على ألبومها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ردت الفنانة أحلام، على تهنئة الفنانة هيفاء وهبي لها على ألبومها الجديد "فدوة عيونك".

وكتبت أحلام، عبر حسابها على تويتر: "هيفاء حبيبتي.. ألف ألف شكر يا صديقتي الجميلة القلب والقالب، وأنتِ اللي كثير حلوة.. ألف شكر.. بحبك".

وكانت هيفاء وهبي، هنأت أحلام على ألبومها الجديد، عبر حسابها على تويتر، قائلة:"ألف مبروك حبيبتي، ألبومك الرائع فدوة عيونك، واللوكات والتصوير كتير حلوين، بالنجاح دايما حبيبتي".

وطرحت أحلام، أحدث ألبوماتها "فدوة عيونك"، الإثنين الماضي، ويتضمن الألبوم عدة أغاني أبرزها "فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعة، يا أدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك".