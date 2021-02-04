أمازون تجمع 3 نجوم سوبر ستار في مسلسل جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة أمازون ضم مجموعة من كبار نجوم هوليوود للعمل على مسلسل تلفزيوني جديد بعنوان Solos.

ووفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، يتعاون النجوم: مورجان فريمان وآن هاثاواي وهيلين ميرين على مسلسل جديد يمتد لـ 7 حلقات.





ويتناول المسلسل قصصا متفرقة لأبطاله من وجهات نظرهم المختلفة خلال فترات زمنية متباينة، كما يتطرق للروابط الإنسانية العميقة التي تجمعهم.

واستفاضت الشركة في شرح قصة الفيلم في بيان أصدرته جاء فيه: "سيعرض المسلسل كيف يتواصل البشر حتى في أكثر لحظاتهم انعزالهم، وكيف يرتبطون من خلال الخبرة الإنسانية".





المسلسل من ابتكار وتأليف ديفيد ويل، وبطولة أوزو أدوبا وأنتوني ماكي وكونستانس.

وعبر "ويل" عن سعادته الغامرة بالعمل مع شركة أمازون لتحويل مشروعه إلى حقيقة، ومن المتوقع طرح المسلسل في وقت لاحق من عام 2021.