شكرا لقرائتكم خبر عن 111 ألف دولار إيرادات فيلم الأنيمشن Abominable بعد إعادة طرحه بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Abominable الأنيمشن إيرادات وصلت إلي 111 ألف دولار فقط، وذلك بعد إعادة طرحه في دور السينما مع بداية العام الجاري، 2021.الفيلم حقق إيرادات ضخمة وصلت إلي 179 مليون دولار حول العالم وذلك فور طرح الفيلم إلا أنه مع إعادة عرضه بداية العام الجاري لم يحقق سوى 111 ألف دولار فقط.

تدور أحداث العمل الجديد حول مخلوق سحرى ضخم للغاية، يعثر على فتاة من العالم الحقيقي، وسرعان ما تحاول إعادته مرة أخرى للعالم الذى ينتمى اليه.

الفيلم من بطولة أصوات كلوي بينيت، ألبرت تساي، تينزينج نورجاي ترينور، جوزيف عزو، إدي إيزارد، سارة بولسون، تساي شين، ميشيل وونج، ريتش ديتل، جيمس هونج، كريستين لين، كيم ميلر، جيسون كو، تريفور ديفال، كارين هوي، ومن إخراج تود ويلدرمان، وجيل كولتون الذى قام بكتابة سيناريو الفيلم.