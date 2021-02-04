شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "ليلة فى الجحيم" لـ محمد نجاتى .. حكاية تقدم لأول مرة فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان محمد نجاتى أنه انتهى من تصوير عدد من مشاهد فيلمه الجديد "ليلة في الجحيم" الذى تدور أحداثه في إطار من الرعب ويتحدث عن آكلى لحوم البشر مشيرا أن قصة العمل لأول مرة تقدم في السينما، ويراهن عليه بقوة خلال مشواره الفني حيث يقدمه بشكل جديد ومختلف، على حد وصفه في تصريحات لـ"الخليج 365"

فيلم "ليلة الجحيم" يشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم منة فضالى، محمد سليمان، ندي بهجت، هاجر الشرنوبي، محمد فاروق شيبا، مصطفي منصور وشريف أشرف.

كان محمد نجاتى قد أعرب لـ"الخليج 365" عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على شخصية "صلاح" الذى قدمها ضمن أحداث مسلسل "ضربة معلم" الذى تم عرضه مؤخراً على قناة سى بى سى، وحقق نجاحا كبيرا وهو من بطولة محمد رجب ومى سليم ورانيا فريد شوقى وإنعام سالوسة وآخرون، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

وأشار نجاتى إلى أن العمل حمل عدة رسائل هامة منها علاقة الابن بأمه وعلاقة الأصحاب ببعضهم مشيرًا أنه تشرف بالعمل مع المخرج إسماعيل فاروق الذى حرص على خروج المسلسل بشكل مميز وكذلك السيناريو الذى كتبه السيناريست أحمد عبدالفتاح بالإضافة إلى النجوم الكبار الذين شاركوا في العمل الذى تصدر كل حلقاته مؤشرات البحث على جوجل، ويعد من أقرب الأعمال إلى قلبه .

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من: محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، إنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار شعبى.