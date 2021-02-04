شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى رجل أعمال يدخل فى قصة حب مع حنان مطاوع فى "ورد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان نضال الشافعى ضمن أحداث مسلسل "ورد" الذى يشارك في بطولته مع الفنانة حنان مطاوع شخصية رجل أعمال يدخل في عدد من الصراعات داخل العمل الذى يقدمه بشكل جديد ومختلف عن أعماله السابقة، كما أنه يدخل في قصة حب مع حنان مطاوع .

مسلسل "ورد" هو عمل اجتماعي يشارك فيه عدد كبير من النجوم وأبرزهم حنان مطاوع، أحمد صيام، عايدة رياض، محمد عز، سارة الشامي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف فتحي الجندي ومدير التصوير عزمي الرحماني، ومن إخراج شادي أبو شادي.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى، وتتعرض شخصية "ورد" خلاله للعديد من الضغوطات والصعوبات المتتالية، ويكون هناك الكثير من المفاجآت تكشفها حلقات المسلسل.

ويعد المسلسل أول إخراج تلفزيوني للمخرج شادي أبو شادي بعد تجربته السينمائية بفيلم شاومينج المنتظر قريبا .

ويعرض حاليا للفنان نضالب الشافعى فيلم "خان تيولا" في السينمات، وتعود أحداثه ٕلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.

يشار إلى أن فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من نضال الشافعى ووفاء عامر ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.