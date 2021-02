تعرف على قائمة ترشيحات جوائز جولدن جلوب في دورته الـ 78

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية المنظمة لحفل جوائز جولدن جلوب، عن قائمة ترشيحات الدورة الـ78 المزمع إقامتها في 28 فبراير الجاري.

وكان منظمو حفل جوائز جولدن جلوب، اعلنوا عن اقامته في مدينتي لوس أنجليس ونيويورك، بينما سيشارك المرشحون لجوائز عن أعمالهم في السينما والتلفزيون من مواقع متعددة في أنحاء العالم.

وأجريت هذه التغييرات بسبب جائحة كورونا التي أدت أيضا إلى إلغاء حفل العشاء للنجوم والمشاهير في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز. وبدلا من ذلك ستقدم الممثلة الكوميدية تينا فاي الحفل على الهواء مباشرة عبر قناة إن.بي.سي من قاعة رينبو في نيويورك فيما ستشاركها إيمي بولر في تقديم الحفل من داخل فندق بيفرلي هيلتون.

ونرصد قائمة ترشيحات جوائز جولدن جلوب لعام 2021 في التقرير التالي:

أفضل فيلم- (موسيقي- كوميدي)

- فيلم “Borat Subsequent Moviefilm”

- فيلم “Hamilton”

- فيلم “Music”

- فيلم “Palm Springs”

أفضل ممثلة- فئة (استعراضي- كوميدي)

- البلغارية ماريا باكالوفا عن (“Borat Subsequent Moviefilm”)

- كيت هدسون عن (“Music”)

- ميشيل فايفر عن (“French Exit”)

- روزاموند بايك عن (“I Care A Lot”)

- أنيا تايلور عن -Joy (“Emma”)



أفضل سيناريو

- إيميرالد فينيل عن “Promising Young Woman”

- جاك فينشر عن “Mank”

- آرون سوركين The Trial of the Chicago 7″"

- فلوريان زيلر وكريستوفر هامبتون عن “The Father”

- كلوي تشاو عن “Nomadland”



أفضل فيلم- (دراما)

- فيلم “Nomadland”

- فيلم “Mank”

- فيلم “The Father”

- فيلم “Promising Young Woman“

- فيلم “The Trial of the Chicago 7”



أفضل موسيقى تصويرية

- الفرنسي أليكساندر ديسبالت عن (“The Midnight Sky”)

- لودفيج جورانسون عن (“Tenet”)

- جيمس نيوتن هوارد عن (“News of the World”)

- ترينت ريزنور وأتيكوس روس وجون باتيست عن (“Soul”)

- ترينت ريزنور وأتيكوس روس عن (“Mank”)



أفضل مخرج

- المخرجة إيميرالد فينيل عن فيلم “Promising Young Woman”

- المخرج ديفيد فينشر عن “Mank”

- المخرجة كلوي تشاو عن “Nomadland”

- المخرجة ريجينا كينج عن “One Night in Miami”

- المخرج آرون سوركين عن “The Trial of the Chicago 7”

“The Prom”



أفضل ممثلة- فئة (الدراما)

- فيولا ديفيس عن (“Ma Rainey’s Black Bottom”)

- أندرا داي عن (“The United States vs Billie”)

- فرانسيس مكدورماند عن (“Nomadland”)

- كاري موليجان عن (“Promising Young Woman”)

- فانيسا كيربي عن(“Pieces of a Woman”)



أفضل أغنية

“Fight for You” – Judas and the Black Messiah

“Hear My Voice” – The Trial of the Chicago 7

“Io Si (Seen)” – The Life Ahead

“Speak Now” – One night in Miami

“Tigress & Tweet” – The United States Vs. Billie Holiday



أفضل ممثل- (دراما)

- راز أحمد عن (“Sound of Metal”)

- تشادويك بوزمان بعد وفاته عن (“Ma Rainey’s Black Bottom”)

- أنتوني هوبكنز عن (“The Father”)

- جاري أولدمان عن (“Mank”)

- طاهار رامين عن (“The Mauritanian”)



أفضل ممثل- فئة (استعراضي- كوميدي)

- ساشا بارون كوهين عن (“Borat Subsequent Moviefilm”)

- جيمس كوردين عن (“The Prom”)

- لين مانويل ميراندا عن (“Hamilton”)

- آندي سامبيرج عن (“Palm Springs”)

- ديف باتيل (“Personal History of David Copperfield”)



أفضل ممثلة مساعدة

- جلين كلوز عن “Hillbilly Elegy”

- أوليفيا كولمان عن “The Father”

- جودي فوستر عن “The Mauritanian”

- أماندا سيفريد عن “Mank”

- الطفلة هيلينا زينجل عن “News of the World”



أفضل ممثل مساعد

- ساشا بارون كوهين عن (“The Trial of the Chicago 7”)

- دانييل كالويا عن (“Judas and the Black Messiah”)

- جاريد ليتو عن (“The Little Things”)

- بيل موراي عن (“On the Rocks”)

- ليزلي أودوم جونيور عن (“One Night in Miami”)



أفضل فيلم رسوم متحركة

- The Croods: A New Age

- Onward

- Over the Moon

- Soul

-Wolfwalkers



أفضل مسلسل- فئة (دراما)

- مسلسل “The Mandalorian”

- مسلسل “The Crown”

- مسلسل “Lovecraft Country”

- مسلسل “Ozark”

- مسلسل “Ratched”



أفضل فيلم أجنبي

- فيلم "Another Round" من الدنمارك

- فيلم "La Llorona" (جواتيمالا- فرنسا)

- فيلم "The Life Ahead" من إيطاليا

- فيلم "Minari" من الولايات المتحدة

- فيلم "Two of Us" (أمريكا- فرنسا)



أفضل مسلسل- فئة (الكوميديا)

- مسلسل “Emily in Paris”

- مسلسل “Ted Lasso”

- مسلسل “The Flight Attendant”

- مسلسل “Schitt’s Creek”

- مسلسل “The Great”



أفضل ممثل تليفزيوني عن فئة (الدراما)

- جاسون باتمان عن “Ozark”

- جوش أوكونور عنThe Crown

- بوب أودينكيرك عن “Better Call Saul”

- ماثيو ريس عن “Perry Mason”

- آل باتشِينُو عن “Hunters”



أفضل مسلسل قصير/ فيلم تليفزيوني

“Normal People”

“The Queen’s Gambit”

“The Undoing”

“Small Axe”

“Unorthodox”



أفضل ممثلة تليفزيونية عن فئة (الدراما)

- أوليفيا كولمان “The Crown”

- جودي كومر “Killing Eve”

- إيما كورين “The Crown”

- لورا ليني “Ozark”

- سارة بولسون “Ratched”

* أفضل ممثل تليفزيوني عن فئة (الكوميديا)

- دون تشيدل “Black Monday”

- نيكولاس هولت “The Great”

- يوجين ليفي “Schitt’s Creek”

- جيسون سوديكس “Ted Lasso”

- رامي يوسف “Ramy”



أفضل ممثل في مسلسل قصير/ فيلم تليفزيوني

- براين كرانستون “Your Honor”

- جيف دانييلز “The Comey Rule”

- إيثان هوك “The Good Lord Bird”

- هيو جرانت “The Undoing”

- مارك رافالو “I Know This Much Is True”



أفضل ممثلة تليفزيونية عن فئة (الكوميديا)

- ليلى كولينز “Emily in Paris”

- كيلي كوكو “The Flight Attendant”

- إيل فانينج “The Great”

- كاثرين أوهارا “Schitt’s Creek”

- جين ليفي “Zoey’s Extraordinary Playlist”



أفضل ممثلة في مسلسل قصير/ فيلم تليفزيوني

- أنيا تايلور جوي “The Queen’s Gambit”

- شيرا هاس “Unorthodox”

- نيكول كيدمان “The Undoing”

- كيت بلانشيت “Mrs. America”

- ديزي إدجار جونز “Normal People”



أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير/ فيلم تليفزيوني

- جيليان أندرسون “The Crown”

- هيلينا بونهام كارتر “The Crown”

- جوليا جارنر “Ozark”

- آني ميرفي “Schitt’s Creek”

- سينثيا نيكسون “Ratche



أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير/ فيلم تليفزيوني

- جون بويجا “Small Axe”

- بريندان جليسون “The Comey Rule”

- دان ليفي “Schitt’s Creek”

- جيم بارسنز “Hollywood”

- دونالد ساذرلاند “The Undoing”