رامي عياش يشارك في دراما رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يستعد الفنان اللبناني رامي عياش، لخوض تجربة تمثيلية جديدة لأول مرة بالدراما المصرية.

وقال المكتب الإعلامي لـ"عياش"، في تصريحات صحفية، اليوم، إن المسلسل إنتاج مصري وتضع له الشركة المنتجة ميزانية ضخمة، موضحًا أن فكرة المسلسل حازت على إعجاب رامي عياش، وأضاف أنه من المقرر عرض هذا المسلسل في دراما رمضان المقبل.

يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي عياش المسلسل اللبناني "أمير الليل" وشاركه البطولة: ميس حمدان وداليدا خليل وهيام أبو شديد وأسعد رشدان، وﺗﺄﻟﻴﻒ منى طايع وﺇﺧﺮاﺝ إيلي برباري، وعُرض المسلسل في 2016.

بينما كانت آخر أعماله في السينما، فيلم "باباراتزي" بطولة إيمان العاصي وعزت أبو عوف وكارلا بطرس، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج سعد هنداوي، وعُرض الفيلم عام 2015.