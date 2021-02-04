شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى: فيلم "في عز الضهر" لمينا مسعود سيخلد فى ذاكرة السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان إيهاب فهمى عن سعادته بالمشاركة في فيلم "في عز الضهر" بطولة الفنان العالمى مينا مسعود الذى تعاقد عليه بعد مفاوضات بدأت فى سبتمبر الماضى، واستمرت أكثر من 3 أشهر، حيث إنه منذ طرح فيلم "Aladdin" فى دور العرض وهو يتلقى الكثير من العروض المصرية والعربية.

إيهاب فهمى قال في تصريحات لـ"الخليج 365" فيلم "في عز الضهر" سيخلد في ذاكرة السينما المصرية خاصة أن قصته جديدة ومختلفة وتقدم لأول مرة، كما أننى أقدم شخصية مفاجأة للجمهور مشيرا أنه سعيد بكل فريق العمل ويتمنى أن يخرج بشكل يليق بالسينما .

فيلم "فى عزالضهر" سيكون أول أعمال مينا مسعود فى مصر، حيث إن مشاركته فى عمل مصرى واحدة من أمنياته منذ الصغر، والعمل بطولة مينا مسعود وهنا الزاهد ومحمد علي رزق ومحمد عز وأحمد جمال سعيد، وإيهاب فهمي ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل .

وانضم مؤخر الفنان إيهاب فهمى إلى فريق عمل مسلسل "ضل راجل" بطولة النجم ياسر جلال، المسلسل من المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث بدأ فريق العمل التصوير في مدينة الإنتاج الإعلامى وجمعت المشاهد الأولى بين ياسر جلال ونرمين الفقى، وحضر انطلاق التصوير عدد كبير من مسئولى الإنتاج بشركة سينرجى منهم حسام شوقى مدير عام الإنتاج بالشركة، والمنتج الفني فتحى إسماعيل، والمؤلف أحمد عبد الفتاح، ومخرج العمل أحمد صالح.