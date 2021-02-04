غادة عادل رفقة ابنتها ونسرين طافش أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

غادة عادل

شاركت الفنانة غادة عادل جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها رفقة ابنتها "مريم".

هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة ناعمة.

نسرين طافش

الفنانة السورية نسرين طافش نشرت صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة نالت إعجاب جمهورها.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير وظهرت خلالها بإطلالة جذابة.

نورهان منصور

شاركت الفنانة نورهان منصور جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة ناعمة.

رنا سماحة

ونشرت المطربة رنا سماحة صورة لها عبر إنستجرام، ظهرت خلالها مرتدية الملابس التي تلبسها العروس بواحة سيوة.

علي ربيع

شارك الفنان علي ربيع جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له ظهر خلالها مرتديًا الجلباب على متن أحد المراكب.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال نالت إعجاب متابعيها.

لقاء سويدان

الفنانة لقاء سويدان شاركت جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة مبهجة مرتدية قُبعة.

وليد توفيق

الفنان وليد توفيق نشر صورة جديدة له حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها بإطلالة كاجوال.