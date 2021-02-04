حقيقة زواج الراقصة صافيناز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الراقصة الأرمينية صافيناز، حقيقة زواجها من أحد أصدقائها مؤخرًا.

وكتبت صافيناز، عبر حسابها على "فيس بوك": "يا جماعة أنا ماقولتش إني اتجوزت ولا صرحت بالخبر ده، أسد مصر كابتن شندي أنا بحبه من مواقفه على مدار سنين دايمًا في ضهري، واللي قريب منه عارف إنه جدع مع الكل.. أسد مصر".

يذكر أن، صافيناز جوريان، من مواليد 20 ديسمبر 1983، وولدت في أرمينيا لأب كان يملك مصنعا، وأم اكتفت برعاية أولادها "3 فتيات وولد"، بدأت في تعلم فنون الرقص وهي في الرابعة من عمرها، وانضمت إلى إحدى الفرق وهي في الثامنة، وفور علم والدها باتجاه ابنته للرقص، قال لها في حضور أمها وخالها "هاحط عليكي بنزين، وأولع فيكي"، وذلك حسب ما قالته صافيناز خلال ظهورها ببرنامج "الترابيزة".