أين فرض كورونا إقامة حفل “غولدن غلوب” وماذا عن المشاركين؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: قال منظّمو حفل جوائز “غولدن غلوب”، إنّ الحفل، الذي يحلّ موعده في نهاية شباط (فبراير) الجاري، سيُقام في مدينتي لوس أنجلس ونيويورك، بينما سيشارك المرشّحون لجوائز عن أعمالهم في السينما والتلفزيون من مواقع متعدّدة في أنحاء العالم.

أجريت هذه التغييرات بسبب جائحة كورونا التي أدّت أيضاً إلى إلغاء حفل العشاء المُترف المعتاد للنجوم والمشاهير في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز.

وبدلاً من ذلك، ستقدّم الممثلة الكوميدية تينا فاي الحفل على الهواء مباشرة عبر قناة “إن. بي. سي”، من قاعة رينبو في نيويورك، فيما ستشاركها إيمي بولر في تقديم الحفل من داخل فندق بيفرلي هيلتون.

ولا يزال يجري إعداد بقية تفاصيل الحفل الذي يقام في 28 شباط (فبراير)، وسيكون أول حفل جوائز كبير قبيل الأوسكار.

وتعلن رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية أسماء المرشحين لجوائز “غولدن غلوب”، اليوم الأربعاء.

وأجبرت جائحة كورونا المنظمين على إجراء تغييرات كبيرة في طريقة بثّ حفلات الجوائز وإعدادها. وشهد حفل جوائز “إيمي” في أيلول (سبتمبر) الماضي مشاركة عشرات المرشّحين من مواقع بعيدة، فيما شملت حفلات أخرى المزج بين العروض المسجّلة والحية.

كما تسبّبت الجائحة في إرجاء إقامة حفلي “غولدن غلوب” و”أوسكار” شهرين، حيث كان من المفترض إقامة حفل “غولدن غلوب” في مطلع كانون الثاني (يناير)، فيما سيُقام حفل جوائز الـ”أوسكار”، في 25 نيسان (أبريل)، بدلاً من موعده المعتاد في نهاية شباط (فبراير) أو مطلع آذار (مارس).