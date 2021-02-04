ناعومي كامبل تحتفي بتاريخ السود أمام أهرامات الجيزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: لاقت إطلالة عارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل أمام أهرامات الجيزة، ضخةً واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصةً في العالم العربي، بعد نشرها مقطع فيديو وهي تقفز أمام الأهرامات.

وشاركت كامبل جمهورها الفيديو عبر “إنستغرام”، ووصفت فيه مصر بالـ”جميلة”، مشيرةً عبر التعليقات إلى أنها تحتفل بشهر تاريخ السود على أرضها، مطالبةً بتعزيز الثقافة الأفريقية.

وكتبت كامبل: “أقفز نحو شهر تاريخ السود حيث بدأ كل شيء، يحق لثقافتنا أكثر من أي وقت مضى التعرف على أسلافنا، فهم يشيرون إلى السود في أميركا على أنهم أميركيون من أصل أفريقي، ولكن هل يثقفونكم عن هذه القارة الجميلة؟”.

وأضافت: “يجب أن تكون ثقافة أفريقيا إلزامية وأن تضاف إلى مناهج التعليم، لقد تغيّرت الأزمان، لا يمكننا كبح عقولنا، لنتّحد على نطاق عالمي للاحتفال بشهر تاريخ السود”.

ويحتفل بشهر تاريخ السود في الولايات المتحدة في الأول من شباط من كل عام، حيث يلقى اعترافاً رسمياً من حكومات الولايات المتحدة وكندا، كما اعترفت به أيرلندا وهولندا والمملكة المتحدة.