كاظم الساهر يعود إلى جمهوره بألبوم جديد بعد غياب خمسة أعوام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــــرد: يواصل الفنان العراقي كاظم الساهر التحضير لألبومه الغنائي الجديد المقرر أن يعود به إلى جمهوره قبل نهاية العام 2021. وهو يتردد باستمرار إلى الإستديو لتسجيل أغنيات الألبوم بعد تحضير استمر لمدة عامين تقريباً.

ويضمّ ألبوم الساهر عدداً كبيراً من الأغنيات المختلفة، ما يقرب من 14 أغنية من بينها أغنية “يا وفية”، وهي من ألحانه أما التوزيع فليحيى الموجي.

ومن المقرر أن يضع الساهر اللمسات الأخيرة على الألبوم خلال الفترة المقبلة ليكون جاهزاً للطرح قبل نهاية عام 2021 بعد غياب ما يقرب من خمسة أعوام على طرح ألبومه الأخير في عام 2016 “كتاب الحب” الذي حقق نجاحاً كبيراً.