فضل شاكر يسأل الأيام: ليه؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: أطلق الفنان اللبناني فضل شاكر أغنية جديدة بعنوان “ليه” في أول تعاون له مع الشاعرة الإماراتية جنان، وهي من ألحان زياد يوسف وتوزيع موسيقي غصين سبيروس ومكس وماسترنغ مصطفى كمال.

وتؤكد الأغنية الجديدة في مضمونها على القيم الوجدانية وإظهار الألم ووصف المكابدة والفراق ومناجاة الحبيب بأجمل صور العشق التي تحملها قصيدة الشاعرة جنان وتقول كلماتها:

“ليه ما عادَت الدنيا تسوى إلا بوجودك وليه ما عادت الأيام تحسب إلا بروياك

إنت يا للي حلا هالكون كله بحضورك تفداك نفسي وين ما تأخذها وياك

جنة حلا مفنودة هي بشوفة عيونك ورقة الأيام تعزفها لحظة هنايا بدنياك

تعال خلِّنا نروي الحنايا بدفاها لحونك ترانيم يخلّدها لحن الوفاء لي بحناياك”.

ويستكمل فضل شاكر إطلاق أعماله الغنائية في عام 2021، متعاوناً مع أبرز الشعراء والملحنين في الوطن العربي، والتي سيتم إطلاقها تباعاً خلال الفترة المقبلة على قناته الرسمية في اليوتيوب والإذاعات والمحطات الفضائية.