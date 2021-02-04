جيف بيزوس يتخذ قرارًا صادمًا!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: قرر مؤسس أمازون جيف بيزوس أن يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة، ليسلم زمام الأمور إلى آندي جاسي الذي يرأس الحوسبة السحابية للشركة منذ فترة طويلة.

وقالت تقارير إن بيزوس الذي يملك صحيفة واشنطن بوست، سيترك المنصب هذا الصيف، مشيرةً إلى أن هذا الانتقال يمثل أكبر تغيير جذري في تاريخها الممتد لما يقرب من 30 عاماً.

وسينتقل بيزوس، الذي يعد أغنى رجل في العالم، إلى منصب جديد مع لقب مخصص له، يبقيه في الشركة حيث سيركز على الابتكار ويسلم المنصب لنائب موثوق به.

وقال بيزوس في رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين: “يسعدني أن أعلن أنه بدءاً من الربع الثالث من هذا العام سأنتقل إلى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة أمازون وسيصبح آندي جاسي المدير التنفيذي” مشيراً إلى أنه سيركز طاقاته على الابتكار والمبادرات من خلال المنصب الجديد.

يشار إلى أن بيزوس أسس شركة أمازون عام 1993 مع زوجته السابقة ماكنزي، وأصبح أغنى رجل في العالم بثروة صافية قدرها 185 مليار دولار.