بالصور: علي حميدة على فراش المرض.. ورم بالرئة يحجب صوت صاحب "لولاكي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال إسماعيل حميدة، شقيق الفنان علي حميدة، إنَّه مصاب بورم في الرئه وورم في الكبد، وحالته المرضية غير مستقرة.

وأوضح أنّ شقيقه علي حميدة عاد منذ ساعات إلى مدينة مرسى مطروح، شمال غرب العاصمة المصرية، مسقط رأسه، بعد رحلة علاج استمرت 3 أسابيع في مستشفى معهد ناصر تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية.





وأضاف، في تصريحات لصحف محلية، أنَّ الدولة المصرية ممثلة في أجهزتها قدمت ما لديها من رعاية طبية وصحية لشقيقه، لم يقصر أحد معانا، كما أنَّ محافظ "مطروح"، اللواء خالد شعيب يتابع حالته منذ بداية الوعكة الصحية وحتى الآن.





ولفت إلى أنَّ شقيقه خرج على مسؤولية الأسرة، وهو حاليًا يخضع لجهاز تنفس صناعي ويعاني من آلام في المعدة والصدر بسبب الرئة.

واستقبل أهالي مطروح الفنان علي حميدة، فور عودته إلى منزله في مرسى مطروح، للاطمئنان عليه وعلى صحته، في ملحمة تعبر عن الحب الكبير الذي يحظى به الفنان من أهالي مطروح من مختلف القبائل والعائلات.