شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يشوق جمهوره لفيلمه الجديد "الإنس والنمس": قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق الفنان محمد هنيدي جمهوره لفيلمه الجديد "الإنس والنمس" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، حيث شارك متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة الأفيش الدعائي للفيلم معلقا :"الإنس والنمس.. قريبا مع منة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وعارفه عبد الرسول ومحمود حافظ وشريف الدسوقي، تأليف: كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة".



محمد هنيدي عبر فيسبوك

وكشفت الشركة المنتجة لفيلم "الإنس والنمس" للنجم محمد هنيدى، عن الأفيش الدعائى للعمل المقرر طرحه في دور العرض السينمائى خلال شهر مايو المقبل، حيث ظهر على الأفيش كل الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم مع إضفاء أجواء من الرعب الذى يتناسب مع طبيعة الأحداث.



أفيش فيلم الأنس والنمس

وفيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت البرومو قبل أيام، ورصد البرومو مواجهة محمد هنيدى للزومبى، في إطار كوميدى تشويقى ومثير عما سيحدث خلال أحداث الفيلم الذى يجسد فيه دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.