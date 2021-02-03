شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مرسي عن مسلسل "الاختيار 2": قولولهم الاختيار بيخافوا منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوّق رجل الأعمال، المنتج تامر مرسي، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المصريين لمسلسل "الاختيار 2"، المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل لعام 2021، وذلك بعدما حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا فى مصر والوطن العربي.

وقال المنتج تامر مرسى عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى: "الاختيار 2.. رمضان 2021.. إن شاء الله.. قولولهم الاختيار بيخافوا منه.. سينرچي، المتحدة، تحيا مصر، مصر العظمى".



تامر مرسي عبر فيسبوك

وأعلنت شركة سينرجى عن تقديم الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، رمضان المقبل سيناريو حوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يُعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، ومن المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية، خاصة فى ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

وفى يناير الماضي، واصل أبطال مسلسل "الاختيار 2" تصوير مشاهد اعتصام رابعة العدوية خلال أحداث المسلسل، فى ديكور على الطريق الصحراوى، حيث يسلط المسلسل الضوء على الأحداث التى شهدتها مصر فى 2012 و2013 وحتى 2020.

مسلسل "الاختيار 2" من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكى وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد.

وعرض الجزء الأول من "الاختيار"، فى شهر رمضان الماضي، وجسّد بطولات رجال الكتيبة 103، الذين استشهدوا فى كمين البرث عام 2017، عقب هجوم إرهابي، وجسارة الشهيد أحمد منسي، وجنود وضباط الكتيبة، وتفاصيل خيانة هشام عشماوي، وتحوله إلى إرهابى قبل أن ينال عقابه ومعاقبته بالإعدام شنقًا.