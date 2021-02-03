شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لؤلؤ الحلقة 29 .. داليا تطلب من سيد قتل ابنته لؤلؤ وزوجها طارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورت الأحداث بشكل مثير في الحلقة الـ 29 من مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر والذى يعرض على قناة ON، حيث أفلتت مروى – هدير عبد الناصر – من الوقوع أمام لؤلؤ – مى عمر – بعدما اتصل بها بودا – محمد الشرنوبى - وطلبت لؤلؤ منها فتحى الاسبيكر، إلا أنها تستطيع إيصال رسالة إلى بودا بأن أحداً معها ليسأل بودا على لؤلؤ لأن كان بينهما موعد وتم إلغاؤه.

تواجه لؤلؤ مروى وتسألها عن سبب تواجدها عند بودا في ورشته لتنكر مروى ذلك وتؤكد أنها زارته مرة واحدة فقط وهى المرة التي كانت لؤلؤ على علم بها، وبعد ذلك تتصل مروى ببودا وتخبره بما دار بينها وبين لؤلؤ، وأن الأخيرة أصبحت تشك في علاقتهما كما تخبره بأن طارق يراقبه وعليه أن يأخذ احتياطاته.

بينما داليا – هيدى كرم – تقابل عم سيد - حمدى هيكل - وتطلب منه قتل ابنته لؤلؤ مقابل مليون جنيه، ولكنه يرى أن هذا المبلغ قليل ويطلب المزيد، لتعود داليا وتطلب منه بعد قتل لؤلؤ أن يتخلص من طارق أيضا – أحمد زاهر- ويتم الاتفاق بينهما على ذلك مقابل 2 مليون جنيه، خاصة أن داليا بعد مقتل طارق سترث منه، ونفس الأمر بالنسبة لسيد الذى سيرث ابنته لؤلؤ بعد قتلها.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.